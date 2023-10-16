Сирена вынудила Блинкена и Нетаньяху прятаться в бункере

Сирена с предупреждением о воздушной тревоге зазвучала посреди встречи американского государственного секретаря Энтони Блинкена и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что вынудило их укрыться в бункере. Соответствующее заявление сделал представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэтью Миллер, его слова передает информационное агентство Reuters .

Он уточнил, что сигнал прозвучал посреди переговоров Блинкена с членами военно-политического кабинета Израиля. Встреча проводилась в израильской столице и продлилась более 5 часов. После звука сирены, Нетаньяху и Блинкен были вынуждены спрятаться в бункере на 5 минут, сообщил Миллер.

Недавно Энтони Блинкен прибыл в Израиль для того, чтобы приложить усилия для деэскалации потенциального масштабного конфликта в ближневосточном регионе.