Сирия предостерегала Израиль от эскалации конфликта

Сирия предостерегала Израиль от попытки обострения конфликта и его разрастания от палестинских территорий до других государства Ближнего Востока. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу сирийского МИДа Фейсаля аль-Микдада.

Накануне Фейсал аль-Микдад провел встречу с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. О контактах с Тель-Авивом он рассказал на совместной пресс-конференции в Дамаске.

«Мы все поддерживаем решение, принятое палестинским сопротивлением для защиты прав палестинского народа. Оно сделало все расчеты прежде, чем совершить свои героические действия. Израиль и те, кто его поддерживают, не должны стремиться к какому-либо распространению агрессивных действий на страны региона и уничтожению палестинского народа», – заявил Фейсал аль-Микдад.

Амир Абдоллахиан проводит турне по странам Ближнего Востока. Перед поездкой в Дамаск Израиль атаковал международные аэропорты сирийской столицы и Алеппо. Сейчас объекты не функционируют.

Конфликт между Палестиной и Израилем впервые за 50 лет обострился после того, как палестинская исламистская организация ХАМАС, которой принадлежит власть в секторе Газа, выпустила по израильским городам ракеты. Боевики атаковали государство порядка 5 тысячами снарядов.

На данный момент известно, что число погибших палестинцев в Газе выросло до 1 990 человек. Из них – 614 детей. Всего, по данным палестинского Минздрава, были ранены 7 969 человек.