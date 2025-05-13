Сирийский лидер аш-Шараа задумал построить башню Трампа в Дамаске
The Telegraph: аш-Шараа намерен построить башню Трампа в Дамаске
Фото: [pxhere.com]
Временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением рассмотреть возможность инвестирования, в том числе в проект строительства башни Трампа в Дамаске. Это предложение было сделано с целью добиться смягчения американских санкций, сообщает британская The Telegraph.
Сообщается, что встреча, которая должна была состояться в первый день визита Трампа на Ближний Восток, могла бы стать «спасательным кругом для нового правительства страны».
«Дональд Трамп должен встретиться с лидером исламистов Сирии на фоне сообщений о том, что в Дамаске может быть построена башня Трампа в рамках крайне необходимых инвестиций», — говорится в публикации.
В статье подчеркивается, что предстоящая встреча президентов США и Сирии может вызвать тревогу у Израиля.