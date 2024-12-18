Сирию предупредили о риске лишиться независимости и государственности

Чрезвычайный и полномочный посол России Олег Озеров заявил, что в Сирии может измениться государственный строй и национальная правовая система на фоне смены власти. Такой комментарий дипломата с пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня» публикует РИА Новости.

Независимость и государственность Сирии под угрозой, считает Озеров. По его словам, страна пережила много потрясений за последнее время и в скором будущем там сменится власть. События могут привести к тому, что некоторые районы арабской страны перейдут Израилю или под контроль определенных группировок. При этом потеря территорий в этом случае грозит и странам-соседкам ближневосточного региона.

«Складывается впечатление, что это только начало большого процесса. Мы видели, как Израиль расширяет свои границы, захватывает новые территории, прилегающие к Голанским высотам», — отметил Озеров.

По словам Озерова, Сирия может потерять независимость и государственность при новой власти.

Напомним, что в начале декабря представители вооруженной оппозиции захватили гостелевидение в Сирии и объявили, что режим президента Башара Асада пал. Сам свергнутый глава арабского государства покинул пост и уехал с семьей в Россию, где ему предоставили политическое убежище. В настоящее время Сирия существует без президента.

Ранее сообщалось, что на сирийско-ливанской границе началось боестолкновение вооруженной оппозиции и шиитов.