Система ПВО уничтожила 59 вражеских БПЛА над регионами России

Дежурные средств противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 18 ноября уничтожили 59 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Наиболее активно действия ПВО проявились в Брянской области, где были сбиты 45 БПЛА. Кроме того, две воздушные цели были уничтожены над Московской областью, шесть — над Курской, и по три — над Белгородской и Тульской областями.

Как сообщило ведомство, все уничтоженные беспилотники представляли собой попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа на объектах РФ.

Ситуация продолжает оставаться под контролем сил ПВО, которые остаются на готовности к отражению любых угроз.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации четырех безэкипажных катеров ВСУ.