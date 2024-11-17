Четыре безэкипажных катера противника следовали в направлении Крымского полуострова

В ночь на 17 ноября противник совершал попытки атаковать территорию Российской Федерации с применением беспилотников различных типов. Все атаки успешно отражены, сообщил официальный телеграм-канал Министерства обороны РФ.

В направление Крымского полуострова следовали четыре безэкипажных катера, которые были выявлены российскими военнослужащими. Объекты успешно поразили в акватории Черного моря при помощи дежурных огневых средств.

Кроме того, над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Противник использовал БПЛА самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство.

Вечером 16 ноября противник намеревался атаковать Орловскую область. Средствами ПВО успешно поразили два беспилотных летательных аппарата. ВСУ также направили в сторону РФ беспилотники самолетного типа. Кроме того, БПЛА были уничтожены над Брянской, Белгородской и Курской областями.

В России функционирует приложение «Радар.НФ». В случае обнаружения в небе беспилотного летального аппарата граждан призывают сообщать через приложение. Подобные действия позволят оперативно принять меры для защиты населения. Россиян просят также не трогать обломки БПЛА в случае обнаружения на улице. При возможности при виде беспилотника в небе рекомендовано спрятаться в специально предназначенном месте, например, в укрытии.

Ранее сообщалось, что утром 17 ноября беспилотник атаковал завод в Ижевске: ранен сотрудник, в здании выбиты стекла.