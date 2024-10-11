Германия решила перебросить спецназ на Балтику

Из-за некой угрозы критической угрозы инфраструктуре в немецком МВД заявили об идее модернизировать федеральную полицию в регионе Северного и Балтийского море. Об этом пишет Der Spiegel, ссылаясь на свои собственные источники.

Речь идет о размещении на севере страны подразделения федеральной полиции, специализирующегося на антитеррористических операциях. Если быть точнее, эти подразделения будут размещены в городе Нойштадт.

Фактически, это объясняется тем, что сотрудники смогут быстрее реагировать на некие кризисные ситуации – в частности, речь может идти о диверсиях против той инфраструктуры, которая размещена на Северном и Балтийском морях. Особенно это стало очевидным после терактов на "Северных потоках".

Ранее сообщалось о том, кому был выгоден подрыв "Северных потоков" - в частности, в российском МИД уже сообщали о том, что к теракту могут быть причастны Великобритания и США.