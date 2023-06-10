«Ситуация тяжелая, уволен министр»: политолог Нигметов объяснил, почему лидер Казахстана не поехал в Россию

Сегодня стало известно, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев не станет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом пишет издание Reuters. Вместо президента на ПМЭФ поедут двое представителей. Мы выяснили причину поведения Токаева.

Итак, вместо лидера Казахстана в Санкт-Петербург прибудут первый заместитель премьера Роман Скляр и заместитель министра национальной экономики Тимур Жаксылыков. Политолог Артур Нигметов, который специализируется на событиях в Казахстане, объяснил, почему Токаев отказался приезжать.

«Официально власти страны не объяснили свое решение, однако ясно, что оно связано с сильнейшими пожарами, которые бушуют в республике. Токаев также отложил свой визит во Вьетнам, который должен был пройти 11– 13 июня, из-за пожара в области Абай», — говорит Нигметов.

При этом Касым-Жомарт Токаев запланировал посетить регион, охваченный огнем, чтобы провести оперативное совещание и принять меры по оказанию помощи пострадавшим гражданам, добавил политолог.

«Ситуация настолько тяжелая, что был даже уволен министр МЧС из-за того, что пожары вышли из-под контроля», — подчеркивает собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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