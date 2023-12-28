«Ситуация в стране подтолкнула нас»: депутаты собрали подписи москвичей в поддержку Путина на выборах

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первые заместители руководителя фракции в Госдуме Дмитрий Гусев и Яна Лантратова присоединились к избирательному штабу президента РФ Владимира Путина и начали собирать подписи в его поддержку вместе с доверенными лицами.

Как нам рассказал сам Гусев, члены партии «Справедливая Россия», москвичи и гости столицы поставили свои подписи в поддержку Путина на предстоящих выборах в 2024 году. Сами парламентарии присоединились к проголосовавшим.

«Это наша партийная позиция, позиция «Справедливой России». Ситуация в стране подтолкнула нас к решению поддержать кандидата в президенты Владимира Владимировича и выдвинуть его от партии, что сделали 23 декабря на съезде. Поэтому сейчас мы влились в общий штаб главы государства по выборам, в центральный штаб и в региональные штабы», — отметил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И с сегодняшнего дня его коллеги, доверенные лица президента и различные общественные деятели начали собирать подписи в рамках общей кампании.

«Делаем это сегодня в двух торговых точках и завтра будем там же продолжать. График на январь будет известен чуть позже, потому что мы работаем вместе со штабом и в рамках общепартийной команды», — отметил Гусев.

Ранее мы сообщали о том, что 33 кандидата собираются принять участие в выборах президента России.