СК РФ начал проверку после столкновения самолета со стаей птиц в Иркутске

Следком России начал доследственную проверку после того, как самолет, следовавший из Иркутска в Якутск, столкнулся со стаей птиц. Об этом говорится в заявлении Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел утром, 2 августа. Самолет Airbus А320 авиакомпании «Сибирь» при взлете столкнулся со стаей птиц. По этой причине экипаж принял решение прекратить взлет и вернуться на стоянку. На борту было шесть членов экипажа и 140 пассажиров, 16 из которых – дети.

Отмечается, что посадка прошла без последствий. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Специалисты Следственного комитета РФ дадут оценку техническому состоянию воздушного судна. Проверкой также занялась Байкало-Ангарская транспортная прокуратура – ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

6 июля в Кировской области самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку. На борту судна находилось пять человек.

27 июля вертолет Ми-8, совершавший туристический рейс на Алтае, потерпел крушение. Воздушное судно задело провода, из-за чего экипаж не смог справиться с управлением. На борту находилось 15 человек.