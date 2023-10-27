СК РФ попросил арестовать мужчину, обвиняемого в попытке отравления летчиков

Следственный комитет России попросил взять под арест мужчину, который обвиняется в попытке отравить выпускников Армавирского военного училища летчиков, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении террористического акта. Сегодня следователь намерен ходатайствовать перед Армавирским городским судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 21 октября. В этот день учащиеся праздновали 20-летие окончания военного училища. Когда летчики отмечали праздник за банкетом, к ним приехал курьер и привез торт весом 20 кг. Он был украшен эмблемой училища. Также курьер передал виски.

Как объяснил свой визит курьер, торт учащимся передал один из выпускников, который не смог присутствовать на банкете. Имя этого человека мужчина не назвал. Участники мероприятия не стали пробовать торт и отметили странность такого подарка. О торте они сообщили сотрудникам ФСБ.

Позже «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщил, что летчиков хотели отравить. В торте обнаружили кардиологические препараты, которые можно купить в аптеке без рецепта. Как отметил источник, большие дозировки таких лечебных веществ могут нарушить работу сердца или взывать его остановку.

Главное следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю по факту инцидента возбудило уголовное дело. Выяснилось, что организатором планировавшегося теракта был житель Мелитополя. Его обвиняют по ч. 3 ст. 205 УК РФ «Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, который мог повлечь гибель людей».

ФСБ считает, что мужчина «работал» под кураторством Службы безопасности Украины (СБУ). По информации Mash, 33-летний обвиняемый был задержан при попытке вылететь в Ставрополь.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что неизвестные планировали отравить его семью суши. Никто из членов его семьи не заказывал еду, однако в дом приехал курьер. Посылку передали впоследствии на экспертизу.