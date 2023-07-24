СК РФ займется оценкой информации о преступлениях ВСУ против военных медиков

Сотрудники СК РФ займутся правовой оценкой поступившей информации о преступлениях ВСУ против военных медиков. Об этом сообщается в официальных социальных сетях комитета по России.

В посте сообщается, что работники уже занимаются расследованием преступлений украинских боевиков. Комитет оценит действия и виновных в их совершении.

Недавно глава медицинской службы казачьей бригады «Дон» с позывным Дуга сообщила, что украинские боевики виновны в нарушении международного права и Женевской конвенции. По заявлениям медика, бойцы ВСУ «охотятся» российских медиков и уничтожают персонал на территории ведения боевых действий. Дуга заявила, что в результате действий ВСУ, не остается людей, которые могут оказать профессиональную медицинскую помощь российским военным.