СК России возбудил уголовное дело по факту смерти подростка в нижегородском лагере

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели ребенка в одном из лагерей Нижнего Новгорода. Об этом ведомство сообщило в четверг, 15 июня.

По данным следствия, ребенок отдыхал в оздоровительном лагере Арзамасского района. Там он сначала заболел – у него поднялась температура. Позже 13-летнего подростка доставили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, где он умер.

«В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут оценку качеству оказания медицинской помощи ребенку, а также своевременность его транспортировки в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

Днем, 15 июня, региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в детском лагере «Золотой колос», который располагается в Арзамасском районе Нижегородской области, обнаружен стрептококк.

В сообщении ведомства отмечалось, что уже известны случаи заболевания детей. На место выехали специалисты и начали эпидемиологическое расследование.

Также 15 июня специалисты Роспотребнадзора начали проверку в лагере «Лазурный» в Выксунском районе Нижегородской области, где также зафиксированы случаи заболевания стрептококковой инфекцией. В двух лагерях взяли пробы воды и пищи.