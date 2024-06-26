СК завершил расследование убийства экс-командира подлодки «Краснодар»

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины и России Сергея Денисенко, которого обвиняли в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар».

Об этом в среду, 25 июня, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю. На данном этапе дело направлено в суд.

Об убийстве экс-командира Станислава Ржицкого стало известно 10 июля 2023 года. На тот момент он работал в администрации Краснодара. Мужчина был убит во время пробежки. Преступник выстрелил в Ржицкого восемь раз, после чего скрылся с места преступления.

Вскоре благодаря оперативным мероприятиям следователям удалось установить личность убившего. К тому моменту он успел уехать в Туапсинский район региона, где и был задержан сотрудниками правоохранительные органов. Денисенко планировал покинуть территорию РФ через Сочи и Турцию, чтобы оказаться в Швейцарии.

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