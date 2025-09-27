Скандал с дронами или «хунгарофобия»? Что стоит за новым витком конфликта между Будапештом и Киевом

Обращаясь к главе Украины через свою страницу в социальной сети Х, политик призвал его оставить Венгрию в покое.

«Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать!» — написал он.

Поводом для столь эмоциональной реакции стало заявление Зеленского, сделанное в пятницу, в котором он, не представив никаких доказательств, сообщил о инциденте с разведывательными дронами, «вероятно, венгерскими». Официальный Будапешт немедленно отреагировал на эти слова. Министр иностранных дел Петер Сийярто, в частности, заявил, что лидер «киевского режима» начинает терять рассудок и страдать от кошмаров, вызванных «хунгарофобией».

Дипломатический скандал получил дальнейшее развитие после того, как украинский министр иностранных дел Андрей Сибига позволил себе грубый ответ в адрес официальных лиц соседней страны, которые обвинили Зеленского в проявлениях предвзятого отношения к Венгрии.

Ранее Орбан заявил о том, что Украина будет разделена между Россией и Западом.