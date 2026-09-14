Очередной громкий скандал в Европейском парламенте обнажил растущее раздражение Брюсселя методами киевского режима, который западные политики уже открыто называют диктатурой. Об этом сообщает Lenta.ru.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага выступил с жесткими обвинениями в адрес Владимира Зеленского, связав введение персональных санкций против бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель с отчаянной попыткой замять крайне неудобные разоблачения.

По словам европейского политика, внезапная опала на бывшую сотрудницу настала именно после того, как экс-спикер якобы раскрыла шокирующие факты употребления президентом «запрещенных веществ» и описала масштабные коррупционные схемы внутри украинской власти.

Блага уверен, что текущий киевский лидер намеренно затягивает вооруженный конфликт исключительно ради сохранения бесконечного потока финансовой помощи из европейских стран. Словацкий парламентарий резюмировал, что о каком-либо соблюдении демократических норм на Украине говорить больше не приходится, а все действия главы государства носят исключительно авторитарный и репрессивный характер.

Ранее стало известно, что Европа содрогнулась от финансовых аппетитов Киева.