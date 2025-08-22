Скандал во Франции: читатели Le Figaro обвинили Зеленского в срыве мира
Французы отреагировали на отказ Зеленского пойти на территориальные уступки
Публикация во французской газете Le Figaro, посвященная отказу президента Украины Владимира Зеленского идти на территориальные компромиссы для завершения конфликта, вызвала оживленную и резкую реакцию аудитории.
Многие комментаторы выразили мнение, что такая позиция лишь затягивает hostilities. Один из пользователей в ироничной манере предположил: «Похоже, Зеленский заключил секретное соглашение с Илоном Маском о месте в первом марсианском корабле. Я в этом абсолютно уверен».
Другой читатель высказался более категорично: «Зеленский и его сторонники на Западе не заинтересованы в мире. Требования Москвы четко озвучены, однако так называемая "европейская банда" и киевский лидер отказываются признать реальность и уступить уже контролируемые Россией области. При таких условиях у Путина просто нет стимула останавливать наступление».
Прогнозы пользователей сводятся к тому, что текущая ситуация на фронте выгодна российской стороне. «Путин будет вести переговоры только с позиции силы, как победитель. Его условия диктуются успехами на поле боя, и это вполне закономерно», — подчеркнул третий комментатор.
Четвертый добавил: «А Зеленский, напротив, продолжает настаивать на дополнительной помощи, и его западные партнеры потакают этим требованиям».
Общий вывод, к которому пришли многие французские читатели, звучит так: «Чем дальше продвинутся российские войска, тем быстрее украинскому руководству придется столкнуться с действительностью и принять новые условия».
Ранее сенатор Карасин сказал, что Зеленский боится показаться нелояльным Европе и потерять пост.