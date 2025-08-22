Публикация во французской газете Le Figaro , посвященная отказу президента Украины Владимира Зеленского идти на территориальные компромиссы для завершения конфликта, вызвала оживленную и резкую реакцию аудитории.

Многие комментаторы выразили мнение, что такая позиция лишь затягивает hostilities. Один из пользователей в ироничной манере предположил: «Похоже, Зеленский заключил секретное соглашение с Илоном Маском о месте в первом марсианском корабле. Я в этом абсолютно уверен».

Другой читатель высказался более категорично: «Зеленский и его сторонники на Западе не заинтересованы в мире. Требования Москвы четко озвучены, однако так называемая "европейская банда" и киевский лидер отказываются признать реальность и уступить уже контролируемые Россией области. При таких условиях у Путина просто нет стимула останавливать наступление».

Прогнозы пользователей сводятся к тому, что текущая ситуация на фронте выгодна российской стороне. «Путин будет вести переговоры только с позиции силы, как победитель. Его условия диктуются успехами на поле боя, и это вполне закономерно», — подчеркнул третий комментатор.

Четвертый добавил: «А Зеленский, напротив, продолжает настаивать на дополнительной помощи, и его западные партнеры потакают этим требованиям».

Общий вывод, к которому пришли многие французские читатели, звучит так: «Чем дальше продвинутся российские войска, тем быстрее украинскому руководству придется столкнуться с действительностью и принять новые условия».

Ранее сенатор Карасин сказал, что Зеленский боится показаться нелояльным Европе и потерять пост.