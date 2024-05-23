Скандальная резолюция о геноциде в Сребренице была одобрена Генассамблеей ООН

Документ, предложенный Германией и Руандой, вызвал значительные споры и разделение среди членов ООН. Резолюция была поддержана 84 странами, против выступили 19 государств, а 68 воздержались от голосования.

Проект резолюции активно продвигался представителями Боснии и Герцеговины, Руанды и Германии, при поддержке в основном западных стран. Россия неоднократно выражала свое несогласие с документом, подчеркивая, что его принятие может привести к увеличению напряженности в регионе. Российская сторона указывала на необходимость учитывать сложную историческую и политическую обстановку, сопровождавшую события в Сребренице.

Согласно принятому документу, Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде в Сребренице и отмечать его ежегодно. В тексте резолюции содержится безоговорочное осуждение любого отрицания геноцида в Сребренице как исторического события. Документ также настоятельно призывает государства-члены ООН сохранять установленные факты, в том числе через свои системы образования.