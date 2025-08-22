Арестованный по обвинению в государственной измене нардеп Александр Дубинский в своем YouTube-канале заявил, что утечка информации из взломанной базы данных Генштаба ВСУ может иметь катастрофические последствия для власти Владимира Зеленского. По его мнению, обнародование реальных данных о потерях в армии Украины приведет к политическому краху действующего президента.

Дубинский подчеркнул, что оглашение истинных масштабов людских потерь спровоцирует крайне негативную реакцию в войсках и в украинском обществе в целом, что станет для Зеленского «политической похоронкой».

Кроме того, парламентарий указал на колоссальные экономические риски. Он утверждает, что если государство будет обязано выплатить компенсации семьям всех погибших, то эта сумма станет неподъемным грузом для украинского бюджета. Это, по его словам, на десятилетия отбросит страну в долговую яму и приведет к финансовому коллапсу.

«С момента официального признания этих цифр Украина не только лишится дальнейших внешних займов, но и потеряет возможность рассчитываться по текущим долгам. Подобные обязательства похоронят экономику страны», — пояснил свою позицию депутат.

Резюмируя, Дубинский пришел к выводу, что экономика Украины может не выдержать такого удара, а ее крах неминуемо повлечет за собой падение действующей власти.

Ранее сообщалось о том, что Политолог Гаспарян раскрыл, чем обернулись для Зеленского большие потери ВСУ.