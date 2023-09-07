«Скоро приведет к социальному взрыву на Украине»: бывший офицер спецназа раскрыл роковую ошибку ВСУ

Некоторые военные корреспонденты сообщают, что командование ВСУ едва ли не на официальном уровне запрещает своим солдатам забирать тела павших в бою. Почему так происходит, рассказал бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук.

По словам военного эксперта, подобного рода решения обусловлены не только вопросами безопасности (вытаскивая погибших, солдат может попасть под обстрел). Куда важнее для Киева угроза лишних растрат.

«Вынести трупы с поля боя — это оформить людей погибшими, создать похоронные команды. Самое главное — это значит, что придется выплатить компенсации родственникам. Сплошные траты. А в ситуации, когда солдаты числятся пропавшими, денежной помощи родственникам не предусмотрено. Нужно ведь еще установить, где человек, может, он в плен сдался. К тому же, эта продуманная политика позволяет не создавать ажиотаж, панику в тылу», — подчеркнул Матвийчук в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также военный эксперт напомнил, что уже сейчас решение «верхушки» ВСУ вызывает противоположный эффект. Хотя паники и правда нет, возмущение народа стремительно растет, а ажиотаж все-таки возникает.

«Уже ширится женское движение. Задают вопросы, где сыновья, мужья, братья. Думаю, это ошибочный путь, и он скоро приведет к большому социальному взрыву на Украине», — предсказал собеседник.

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