Скотт Риттер: перед Зеленским стоят только два очень плохих для Украины варианта

Первый – это согласиться на условия России и потерять часть территорий. Второй же еще хуже, поскольку продолжение боевых действий чревато исчезновением украинцев как нации.

После того, как ВСУ окончательно провалят свое контрнаступление, перед Киевом будет выбор только из двух вариантов. Каждый из них закрывает Украине возможность вхождения в НАТО, так считает бывший разведчик и полковник в отставке Скотт Риттер. Статья с его мнением вышла у издания Consortium News.

«Украине теперь остается выбирать яд по своему усмотрению», - утверждает он.

Эксперт добавил, что ситуация очень трагична. От Зеленского когда-то потребовали оплатить вступление в альянс жизнями соотечественников, и он не колеблясь решился на кровавые жертвы. Теперь же лакомая приманка исчезла. Всем стало ясно, что Украина так и не войдет в Северо-Атлантический блок. Мало того, самому НАТО придется теперь бороться за выживание и существование в меняющемся мире.