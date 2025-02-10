СКР завел уголовное дело против руководителей фирм за мошенничество при ГОЗ
СК завел дело на глав фирм за нанесенный при выполнении ГОЗ ущерб в 300 млн руб.
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против руководителей фирм, причастных к финансовым злоупотреблениям в рамках государственных оборонных заказов (ГОЗ), сообщило РИА Новости со ссылкой на ГВСУ СК России.
В ведомстве отметили, что подозреваемыми по делу являются руководители ООО «Комплитстрой Групп» и ООО «Атенон». Эти предприятия получили право быть субподрядчиками по государственным контрактам с Министерством обороны РФ, стоимость которых составила более 900 млн рублей.
Отмечается, что соглашения предусматривали строительство в Калининградской области военных объектов.
По версии следствия, главы компаний — Архипов, Евдокимов и Масленников, неправомерно израсходовали более 300 млн рублей, направив средства на цели, не относящиеся к условиям контрактов.
Ранее сообщалось, что против бывшего сотрудника Министерства обороны РФ завели уголовные дела из-за мошенничества по ГОЗ.