СКР завел уголовное дело против руководителей фирм за мошенничество при ГОЗ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против руководителей фирм, причастных к финансовым злоупотреблениям в рамках государственных оборонных заказов (ГОЗ), сообщило РИА Новости со ссылкой на ГВСУ СК России.

В ведомстве отметили, что подозреваемыми по делу являются руководители ООО «Комплитстрой Групп» и ООО «Атенон». Эти предприятия получили право быть субподрядчиками по государственным контрактам с Министерством обороны РФ, стоимость которых составила более 900 млн рублей.

Отмечается, что соглашения предусматривали строительство в Калининградской области военных объектов.

По версии следствия, главы компаний — Архипов, Евдокимов и Масленников, неправомерно израсходовали более 300 млн рублей, направив средства на цели, не относящиеся к условиям контрактов.

Ранее сообщалось, что против бывшего сотрудника Министерства обороны РФ завели уголовные дела из-за мошенничества по ГОЗ.