Россию раньше считали угрозой для Запада. Теперь же она перестала представлять опасность, и поэтому присутствие РФ стало актуальным только для Киева.

На сайте телеканала Sky News вышла статья за авторством вице-маршала в отставке Шона Белла. Он считает, что западные страны достигли своих целей в украинском конфликте. Позиции Кремля ослабли, поэтому Евросоюз и Соединенные Штаты сейчас могут обратиться к своим внутренним проблемам. У Украины же собственный взгляд на ситуацию, поскольку российская армия находится на украинских землях.

«Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», - подчеркнул он.

Он добавил, что несмотря на поддержку со стороны западных союзников, те со скептицизмом относятся к возможным успехам Киева. И такие настроения в дальнейшем будут только нарастать.