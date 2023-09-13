Sky News: ВСУ атаковали Севастополь крылатыми ракетами Storm Shadow

Украинская армия использовала британские крылатые ракеты Storm Shadow при атаке на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Южной бухте Севастополя, сообщил в среду, 13 сентября, британский телеканал Sky News со ссылкой на источник.

«Украина использовала британские крылатые ракеты для нанесения мощного удара <…> в Крыму», – следует из сообщения СМИ.

В ночь на 13 сентября по Севастополю был нанесен ракетный удар. По информации Министерства обороны РФ, ВСУ использовали 10 крылатых ракет, 7 из которых удалось сбить системами ПВО. Атаке подвергся судоремонтный завод, где находились два корабля. Они были повреждены.

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате атаки произошел пожар, которому был присвоен 4 класс. Пострадали 24 человека, четверо из которых находятся в состоянии средней степени тяжести. Также, по данным руководства региона, были повреждены семь многоквартирных домов и один частный дом.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что поврежденные корабли будут в ближайшем времени восстановлены.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков в интервью РИА Новости заявил, что удары по Севастополю ВСУ нанесли ракетами Storm Shadow.

Ответственность за удары по заводу в Севастополе взял командующий ВВС Украины Николай Олещук. По его словам, атака была совершена с помощью украинской авиации.