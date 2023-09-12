«Слабый интеллектуальный потенциал»: Подоляк оскорбил Индию и Китай

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пренебрежительно высказался об Индии и Китае, заявив в интервью телеведущей Наталье Влащенко об их «слабом интеллектуальном потенциале».

«В чем проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал у этих стран, к сожалению», – сказал Подоляк.

Таким образом он прокомментировал итоги саммита G20, в итоговой резолюции которого не последовало осуждения России.

По мнению Подоляка, Индия и Китай, как и Турция, зарабатывают на конфликте в Украине.

Подоляк считает, что научно-технические достижения Индии и Китая ни о чем не говорят. Индийский аппарат ездит по поверхности Луны, но это не значит, что там понимают, что такое современный мир, заявил политтехнолог.