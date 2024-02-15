Славянист Борисенок считает, что противостояние на украинско-польской границе будет длиться долго

Украинские перевозчики начали ответную блокаду пункта пропуска «Ягодин – Дорохуск» на границе с Польшей. По словам славяниста Юрия Борисенка, происходящее на границе с Незалежной является безысходностью. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что требования польских фермеров новой властью не были выполнены, из-за чего они используют радикальные меры. Тем не менее действия перевозчиков Украины не окажут воздействия на фермеров. Это всего лишь очередной пиар.

По мнению эксперта, данное противостояние продлится долго, в первую очередь потому что оппоненты новой власти постараются применить фермерский протест в собственных политических интересах.