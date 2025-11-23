След привел в Россию: новая функция соцсети X разоблачила окружение Зеленского

В социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, обнаружен любопытный технический парадокс: официальные аккаунты советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка и руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* были зарегистрированы через приложение, установленное из российской версии AppStore. Об этом пишет ТАСС .

Информация об этом стала доступна благодаря новому функционалу платформы, который отображает страну подключения и регистрации аккаунта. В описании профилей обоих украинских официальных лиц указано: «Подключено через Russian Federation AppStore».

Вероятно, высокопоставленные чиновники не знают, как цифровые следы могут сохраняться на самом деле. Обновление системы не затронуло аккаунты с серой галочкой подтверждения, которые принадлежат политикам и государственным структурам, однако для обычных пользователей функция стала работать в полном объеме.

Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла для переговоров с США.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов