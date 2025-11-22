Мирный план на столе в Женеве: украинская делегация прибыла для переговоров с США

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком прибыла в Швейцарию для проведения консультаций по мирному плану США, сообщил РБК со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

В воскресенье, 23 ноября, женевская площадка станет местом проведения ключевых консультаций между украинскими властями и американскими представителями. Согласно данным, опубликованным в СМИ, украинская делегация будет включать, помимо Андрея Ермака, ряд высокопоставленных лиц: Рустема Умерова (СНБО), Кирилла Буданова (ГУР), Андрея Гнатова (Генштаб) и Сергея Кислицу (МИД).

Американскую сторону на предстоящем диалоге представят министр армии Дэниел Дрисколл, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Сообщается, что Дрисколл, рассматриваемый в статусе нового спецпредставителя по украинскому направлению, уже находится в Женеве.

К многостороннему обсуждению также привлекут ключевых европейских партнеров — делегатов из Великобритании, Франции и Германии. Ключевой задачей предстоящей встречи является выработка согласованных формулировок в рамках мирного плана, которые заложат фундамент для последующих переговоров на высшем уровне между Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС проведут встречу для обсуждения мирного плана США по Украине: мероприятие состоится на новой рабочей неделе.