Следователи штурмуют резиденцию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Следователям удалось пройти третью линию заграждений внутри резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с целью арестовать ее.

Охранники открыли ворота. В настоящее время ведутся переговоры об исполнении ордера на арест.

Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Отмечается, что некоторые сотрудники полиции вернулись к выходу из резиденции, а служба охраны президента убрала заграждения из автобусов, выстроенные на ее территории.

По данным агентства, охрана южнокорейского лидера, вероятно, решила сосредоточить большую часть сил на защите самого здания резиденции, но есть вероятность, что внутри самой охраны возник раскол, что позволило договориться с полицией и следователями.

Ранее сообщалось о том, что охрана отказалась пропускать следователей для ареста президента Южной Кореи.