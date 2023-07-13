Следственный комитет начал проверку в отношении замглавы Минцифры РФ Паршина

Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) начало проверку в отношении заместителя министра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максима Паршина, сообщил « Коммерсант » со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что СКР обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения Паршину в виде заключения под стражу. По данным издания, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и может быть привлечен к ответственности по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По информации источника в правительстве, Паршина взяли с поличным при получении крупной суммы.

«В связи с проводящемся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам», – сообщили в ведомстве.

Паршин был назначен на должность замминистра Минцифры РФ в августе 2018 года. До этого политик возглавлял департамент малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития РФ. На посту замминистра Паршин сменил Сергея Калугина, который раньше был президентом «Ростелекома».

Согласно ст. 290 УК РФ, максимальное наказание за получение взятки без отягчающих признаков –лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Ранее СМИ сообщили об аресте бывшего сенатора от Рязанской области Ирины Петиной, которая также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Она курировала комитет по соцполитике.