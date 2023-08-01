Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на башни «Москва-Сити»

Дело возбуждено по статье 205 УК РФ. Производство ведет центральный аппарат Следкома РФ.

В ночь на 1 августа ВСУ снова предприняли попытку атаковать объекты в Москве. По информации Министерства обороны РФ, два беспилотника были сбиты системами ПВО в двух районах Подмосковья. Еще один беспилотный аппарат был ликвидирован РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повторной атаке по башне «IQ-квартала» в «Москва-Сити». Там выбило окна. Сотрудники федеральных министерств, офисы которых находились в башне, переведены на удаленный формат работы.

Ранее, утром 30 июля, украинские БПЛА также атаковали «Москва-Сити». Следком РФ возбудил уголовное дело. В результате крушение аппарата пострадал один человек – охранник.

Атака беспилотников на Москву является шестой за последний три месяца. В конце мая дроны атаковали жилые района столицы. В Московской области работала система ПВО. В результате этого инцидента никто из жителей не пострадал.