Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении журналистки Соколовской

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении журналистки Янины Соколовской, сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

Дело касается распространения фейков о ВС РФ. По данным следователей, Соколовская с марта по май 2022 года публиковала в своих социальных сетях заведомо ложную информацию о работе российской армии в зоне специальной военной операции на Украине. Соколовская заявляла, что ВС РФ действуют против мирных граждан Украины.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательную базу по делу Соколовской. Журналистка была частым гостем на федеральном телевидении в последние годы. Соколовская выступала в телепередаче «Время покажет», где активно поддерживала украинскую позицию. За это зрители неоднократно жаловались на нее.

Соколовская сделала громкое заявление в 2019 году в эфире федерального телевидения. Тогда журналистка заявила, что к трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году в Одессе причастна Россия, а именно – российские спецслужбы.

Ответственность за дискредитацию ВС РФ предусматривает статья 280 УК РФ. За фейки о действиях российской армии гражданину грозит ответственность в виде штрафа в размере до 700 тысяч или лишения свободы сроком на три года.