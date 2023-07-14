Следствие попросило суд перевести блогера Лерчек и ее мужа под домашний арест

Следователи попросили суд ужесточить меру пресечения для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее супруга Артема. Их могут перевести под домашний арест. Об этом говорится в социальных сетях Следственного комитета РФ.

«В связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определённых действий... выраженных в опосредованном использовании информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также общения со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками, столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест», – говорится в заявлении.

7 марта 2023 года у семьи Чекалиных дома прошли обыски, которые были частью расследования дела об уклонении от уплаты налогов. По информации Mash, у них обнаружили 8 кг золота и 10 российских паспортов.

Прокуратора предъявила Валерии и Артему обвинение. По данным следствия, блогеры не уплатили налогов на 311 млн рублей. Супруг Лерчек также проходит по делу о пособничестве.

В марте Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения для Чекалиных в виде запрета на определенные действия, в том числе запрет на пользование интернетом.

По такому же делу проходит Елена Блиновская – блогер с многомиллионной аудиторией и автор различных марафонов и курсов. Ее арестовали 27 апреля при попытке покинуть Россию. Ее также обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, Блиновская не уплатила налогов с 2019 по 2021 годы на сумму 918 млн рублей.

21 июня Пресненский суд Москвы на месяц продлил домашний арест Блиновской. Ей тоже нельзя использовать интернет и вести социальные сети.