Следующие саммиты G20 пройдут в США, Бразилии и ЮАР

Следующие саммиты «Большой двадцатки» будут проходить в Бразилии, Южно-Африканской республики (ЮАР) и США. Об этом говорится в декларации по итогам мероприятия, которое проходит в Нью-Дели 9 сентября.

«С нетерпением ждем новой встречи в Бразилии в 2024 году, в ЮАР в 2025 и в США в 2026 году», – следует из текста документа.

На саммит G20 от российский стороны приехал министр иностранных дел Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина. Сам он не выступил перед участниками встречи по видеосвязи. В субботу, 9 сентября, в столице Индии его встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Главы стран-участниц «Большой двадцатки» собрались в здании «Бхарат Мандапам» на территории выставочного комплекса «Парагати-Майдан».

Председатель КНР Си Цзиньпина не приехал в Индию. Вместо него Китай представляет премьер Госсовета республики Ли Цян. В саммите «Большой двадцатки» также участвует президент США Джо Байден.

Прошлый саммит проходил на Бали. В нем также принимал участие от РФ Лавров.