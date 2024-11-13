Следующим президентом США может стать Илон Маск

Эксперты не исключают что за четыре года работы в команде вновь избранного президента Штатов Дональда Трампа космический миллиардер Илон Маск наберет достаточный политический вес для того, чтобы стать следующим американским лидером. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что на данный момент пока еще не известно, какую именно должность в будущей администрации 47-го президента займет Маск. Сегодня мультимиллиардер отказывается от статуса чиновника, желая сохранить за собой свободу действий и высказываний. Тем не менее эксперты считают, что медлительность является своего рода торгом за лучшее место и придание веса собственным решениям.

Отмечается, что, как бы там ни было, все же Илон Маск участвует в важных решениях Трампа, дает советы по кандидатурам в новую президентскую администрацию и присутствует при телефонных разговорах Трампа с главами государств.

Ранее сообщалось, что в окружении Трампа возмутились поведением Маска в Белом доме.