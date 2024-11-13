В окружении Трампа возмутились поведением Маска в Белом доме

Илон Маск ведет себя так, как будто он является сопрезидентом Дональда Трампа, и это не нравится тем людям, которые окружают недавно избранного главу государства. Об этом сообщила телекомпания NBC.

избранного главу государства. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По мнению приближенных Трампа, миллиардер постоянно подчеркивает свою роль в прошедших выборах. По словам, изобретателя, его роль в избрании Трампа очень велика.

«Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали», — указал журналистам один из их источников.

Окружение президента уже постепенно стало уставать от поведения Маска, а также от того, что он непрерывно находится рядом с политиком.

Ранее сообщалось, что Маск выразил уверенность, что вскоре боевые действия на Украине прекратятся благодаря деятельности Трампа. Тот проведет некие мероприятия по установлению мира. В то же время украинские власти последовательно утверждают, что не пойдут на переговоры с Россией и не станут отдавать ей свои территории. По их мнению, это выглядит совершенно аморально.