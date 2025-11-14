Следы от «Патриота»: ракета ВСУ попала в посольство Азербайджана в Киеве
Посольство Азербайджана в Киеве пострадало от ракеты Patriot
Фото: [Медиасток.рф]
Здание посольства Азербайджана в Киеве пострадало от попадания зенитной ракеты. Военный источник подтвердил, что боеприпас был выпущен расчетом ВСУ с американского комплекса Patriot. Об этом сообщает ТАСС.
Административное помещение на территории посольского комплекса Азербайджана в Киеве получило повреждения в результате прямого попадания зенитной управляемой ракеты. Как сообщил военный источник, анализ опубликованных видеоматериалов не оставляет сомнений в природе боеприпаса. Снаряд был выпущен расчетом Вооруженных сил Украины из зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.
Многочисленные фотографии с места инцидента, распространившиеся на украинских интернет-ресурсах, запечатлели характерные фрагменты этих ракет, разорвавшихся на улицах города.
Эксперт категорически опроверг версию о российской ракете «Искандер», объяснив это масштабом разрушений. По его словам, воронка от «Искандера» была бы значительно больше и глубже, а при подрыве его боевой части в воздухе пострадали бы не только дипмиссия, но и множество соседних строений.
Ранее сообщалось о том, что в России объяснили инцидент с ракетой у посольства Азербайджана.