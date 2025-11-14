«Такие вещи, к сожалению, бывают»: в Москве ответили на вызов посла из-за удара по посольству Азербайджана

Российский депутат Алексей Чепа назвал возможные причины падения ракеты на территорию посольства Азербайджана в Киеве. По его словам, инцидент не был запланирован. Об этом сообщает Lenta.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал резкий демарш Баку, вызвавшего российского посла. Парламентарий заявил, что удары по дипломатической миссии Азербайджана не планировались, а российские силы наносят удары исключительно по военным объектам.

В качестве возможного объяснения инцидента депутат допустил технические помехи. Он предположил, что ракету типа «Искандер» могло отклонить от цели в результате работы украинских средств радиоэлектронной борьбы или противовоздушной обороны. Чепа признал, что подобные случаи, к сожалению, иногда происходят в ходе боевых действий.

При этом политик подчеркнул, что Министерству иностранных дел России следует дать официальные разъяснения по этому поводу.

Ранее Ильхам Алиев заявил о приведении армии Азербайджана к стандартам НАТО.