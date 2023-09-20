Слова Эрдогана о Крыме в Госдуме назвали сигналом для Запада

Турецкий президент в интервью высказал мнение, что Россия ни за что не вернет Крым Украине. Он озвучил то, что постепенно понимают за рубежом.

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что данные слова президента Турции являются настоящим сигналом, который нацелен в первую очередь на США и Европу.

«Дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии украинской стороны на полуостров ущербны и тщетны», - указал парламентарий.

Его слова привели РИА Новости. Белик подчеркнул, что то же самое касается и новых российских регионов. Их население недвусмысленно высказало свои предпочтения во время референдумов, поэтому регионы будут защищать всеми силами.