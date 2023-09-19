Словакия может отказаться от оказания поддержки Украине и антироссийским санкциям ЕС в случае, если к власти вернется экс-премьер министр государства Роберт Фицо. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press .

Сообщается, что Фицо выступает против санкций Евросоюза в отношении РФ и сомневается в том, что украинские ВС смогут вытеснить российские. Он также полон намерений заблокировать вступление Украины в НАТО, сообщается в материале AP.

Там также сообщается, что среди граждан 8 опрошенных государств, именно жители словакии склонны относиться к Соединенным Штатам с недоверием. Более половины опрошенных считает, что ответственность за конфликт на Украине лежит либо на Западе, либо на украинском правительстве.