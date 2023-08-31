Словакия может запретить импорт зерна с Украины

Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш может принять решение о запрете импорта зерна с Украины. Об этом в четверг, 31 августа, сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что решение может быть принято 4 сентября в ходе заседания совета Европейского союза по сельскому хозяйству и рыболовству.

Накануне глава словацкого парламента Борис Коллар обратился к правительству страны, от которого потребовал в одностороннем порядке продлить запрет на импорт зерна с Украины, который истекает 15 сентября. Он был введен со стороны Европейской комиссии. Коллар заявил, что, если Словакия не продлит эти ограничения, местные аграрии испытают катастрофический кризис.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Европейского союза до 5 июня 2023 года. Ограничения коснулись Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус потребовал продлить запрет на импорт зерна из Украины до конца 2023 года. Такие требования связаны с защитой фермеров и аграриев стран от банкротства.