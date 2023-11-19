Словакия не поддержит санкции против РФ, включающие ядерное топливо

Братислава намерена и дальше проводить политику на прекращение поддержки антироссийских рестрикционных мер, особенно, если они могут нанести вред словацкой экономике, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

Он подчеркнул, если новые санкции Евросоюза в в 12-м пакете будут содержать в себе ограничения на поставки из РФ ядерного топлива, то Словакия наложит на документ вето.

«Наша красная линия заключается в том, что там (в 12-м пакете санкций - ред.) не может быть ядерного топлива, потому что пока наши АЭС еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с другим топливом. Этого там (в пакете санкций - прим. ред.), конечно, не должно быть», - сказал Бланар в эфире программы «Субботние диалоги».

Напомним, недавно избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее неоднократно предупреждал Брюссель, что республика не станет поддерживать новые санкции ЕС в отношении Российской Федерации, если они будут содержать в себе ограничения в атомной сфере.