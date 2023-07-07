Словакия не считает, что интеграция Украины в НАТО сейчас возможна

В пятницу, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Словакию. На совместной пресс-конференции с украинским лидером Чапутова заявила, что Украина сможет стать частью Североатлантического альянса тогда, «когда позволят обстоятельства». Президента Словакии цитируют РИА Новости.

«Я принимала в Братиславе саммит стран «Бухарестской девятки»… на котором мы однозначно согласились с тем, что перспектива Украины - в НАТО. Согласились мы также с необходимостью укрепить отношения с Украиной, чтобы это помогло ей на пути к будущему членству, когда закончится война и это позволят обстоятельства», – сказала Чапутова.

Отдельно глава Словакии высказалась о саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июля. По словам Чапутовой, на нем должны быть приняты решения об усилении диалога между блоком и Киевом.

Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре 30 сентября 2022 года. Зеленский ни раз заявлял, что ожидает приглашения в альянс, в том числе и на саммите в Вильнюсе. Представители украинского президента не подтвердили его участие на этом мероприятии, но и не опровергли.

На данный момент в альянс входит 31 государство. В апреле 2023 года частью НАТО стала Финляндия, которая подала заявку на вступление вместе со Швецией в мае 2022 года.

Зеленский заявлял, что отказ от приглашения Украины в НАТО может демотивировать украинских военных.