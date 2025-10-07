Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что 14-й пакет помощи Украине носит исключительно гуманитарный характер и не предполагает передачи оружия. Об этом сообщают местные СМИ.

Братислава сосредоточится на поставках систем разминирования, инженерной поддержке и помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры.

По словам Калиняка, страна остается верна своему решению больше не передавать Киеву боевые средства безвозмездно. Это решение отражает смену курса, закрепленного еще в конце 2023 года, когда Словакия официально прекратила военные поставки.

Несмотря на давление со стороны ряда западных партнеров, Братислава делает ставку на нелетальную помощь, подчеркивая приоритеты национальной политики и внутреннего консенсуса.

Ранее стало известно о том, что Анкара сохранит независимый курс в урегулировании украинского конфликта.