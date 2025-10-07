Словакия отказалась от поставок оружия Украине: что входит в новый пакет помощи
Словакия предоставила Украине нелетальные средства в 14-м пакете помощи
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что 14-й пакет помощи Украине носит исключительно гуманитарный характер и не предполагает передачи оружия. Об этом сообщают местные СМИ.
Братислава сосредоточится на поставках систем разминирования, инженерной поддержке и помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры.
По словам Калиняка, страна остается верна своему решению больше не передавать Киеву боевые средства безвозмездно. Это решение отражает смену курса, закрепленного еще в конце 2023 года, когда Словакия официально прекратила военные поставки.
Несмотря на давление со стороны ряда западных партнеров, Братислава делает ставку на нелетальную помощь, подчеркивая приоритеты национальной политики и внутреннего консенсуса.
