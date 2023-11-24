Словакия пообещала больше не поставлять оружие Украине

Новый словацкий премьер-министр Роберт Фицо пообещал, что его страна не станет отправлять в Киев какие-либо вооружения.

Такое обещание политик сделал во время своего визита в Прагу. Там у него произошла встреча с руководством соседней страны. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление главы чешского сената Милоша Выстрчила.

«Подтвердил мнение, что Словакия в данный момент не будет поставлять Украине вооружение и выступает за немедленные мирные переговоры», - заявил Выстрчил журналистам.

Чехия в ответ указала, что несмотря на разницу в подходе к украинскому конфликту, отношения между Словакией и Чехией более важны, чем мнение отдельных политиков. Поэтому отношения между двумя странами будут расширяться и углубляться.