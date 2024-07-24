Президент Словакии пригрозил Украине санкциями из-за остановки транзита нефти

Президент Словакии Петер Пеллегрини в среду, 24 июля, выступая на пресс-конференции, обвинил Украину в «неприятном вмешательстве». Глава государства негативно высказался о решении Киева лишить Братиславу российской нефти.

Какие именно санкции собирается ввести Словакия, президент не уточнил, однако заявил, что если Украина не восстановит транзит нефти из России, то может нарваться на ответные меры.

«Это не было бы на пользу ни Украине, ни ее гражданам», – подчеркнул Петер Пеллегрини.

В то же время вице-премьер Словакии Роберт Калиняк отметил, что если вопрос с транзитом российской нефти не будет решен, то Украина рискует испортить отношения между двумя странами.

Ранее стало известно, что Словакия поставляет боеприпасы на Украину против своей воли.