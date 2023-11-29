Словакия выступила за переговоры с Россией

Словакия считает перемирие и переговоры лучшим решением для ситуации на Украине, так как какого-либо прогресса в данном конфликте нет, а люди продолжают гибнуть. Соответствующее заявление сделал словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар в беседе с местным изданием hlavnespravy.sk .

В интервью Бланар от лица своей страны заявил, что для обеих сторон и для вовлеченных альянсов было бы лучше перейти к перемирию и переговорам. Он подчеркнул, что лучше вести переговоры на протяжении нескольких лет, чем столько же времени убивать людей.

Он также выразил уверенность в том, что у данной ситуации нет военного решения и прогресса. Министр подчеркнул, что мир уже устал от данного столкновения.