Словаков возмутили дорогие автомобили украинских беженцев

Обозреватель международной газеты Financial Times Рафаэль Миндер рассказал о возмущенных украинскими беженцами словаках. В своем материале журналист рассказал, что граждане Словакии не хотят помогать некоторым беженцам из Украины, поскольку они и так являются богатыми.

Накануне Миндер побывал в деревне Чонковце, расположенной в 10 км от границы с Украиной, где пообщался с местными жителями. Как отметил автор, практически половина опрошенных им словаков выступают против поддержки Киева. Журналист также пообщался с бывшим мэром деревни Яном Скиба, который рассказал о самом раздражающем факторе об украинцах.

«За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», – сказал Сиба.

Сам Миндер отмечает, что об ослаблении поддержки Украины свидетельствует победа партии Smer на парламентских выборах.

Выборы в Словакии проходили 30 сентября. Левоцентристская политическая партия Smer набрала 22,94% голосов избирателей. Как ранее заявлял руководитель движения Роберт Фицо, у Братиславы есть более важные дела, чем решение проблем на Украине.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что ее страна приостанавливает поддержку Киева после прошедших выборов. Она ссылалась на результаты голосования – победу партии Smer, которая обещала не участвовать в военной поддержке Украины.