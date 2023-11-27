Словацкие перевозчики угрожают заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной

Словацкие перевозчики пригрозили заблокировать контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной, если в вопросе восстановления системы разрешений для украинских водителей не будет. Об этом сообщил Союз автоперевозчиков Словакии в понедельник, 27 ноября.

Отмечается, что блокировка КПП может начаться уже с 1 декабря. Накануне Минтранспорта страны сообщило, что поддерживает предложение системы разрешений для перевозчиков из Украины. Ведомство обратилось к Союзу автоперевозчиков с просьбой больше не ограничивать движение на границе.

«В случае, если не будет сдвига в поиске решения, Союз автоперевозчиков Словакии собирается заблокировать переход Вышне Немецке – Ужгород с 1 декабря 2023 года», – следует из сообщения Союза.

В знак солидарности с польскими коллегами 16 ноября словацкие грузоперевозчики временно приостановили движение на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной. Водители выразили готовность повторить действия своих польских коллег, полностью блокируя границу с Украиной, если их обращение не получит внимания со стороны Европейской комиссии.

Ранее польские грузоперевозчики ограничили доступ к пунктам пропуска на границе с Украиной, выдвигая требования восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключением гуманитарных и военных грузов. Кроме того, польские водители требовали приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обострившуюся ситуацию на польско-украинской границе, в трудностях обвинил Варшаву из-за ее «неправильных политических шагов». Ранее мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу прекратить «позорную блокаду» и вернуться к реальности.