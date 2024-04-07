В те граждане Словакии, кому уже давно стал поперек горла украинский кризис, с постоянными требованиями Киева от Европы снабжать ВСУ оружием, могу, похоже, вздохнуть спокойно. На прошедших в минувшую субботу, 6 апреля, президентских выборах в стране победил выступающий за отказ от поставок вооружения восточному соседу спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини.

Как сообщает управление статистики Словакии, после обработки почти 90% бюллетеней Пеллегрини уверенно побеждает, заручившись поддержкой 57% голосов избирателей.

Его соперник, бывший глава МИД Словакии Иван Корчок поздравил Пеллегрини с победой и заявил, что очень разочарован своим поражением.

«Позвольте мне поздравить победителя выборов, которым стал Петер Пеллегрини», — сказал Корчок, его заявление транслировало словацкое телевидение.

В Словакии президент избирается всеобщим голосованием граждан на пятилетний срок. По итогам первого тура во второй прошли Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей, а также экс-глава МИД Словакии Иван Корчок 42,51% голосов.